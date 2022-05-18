Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi

18.05.2022 00:29
Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı Samsun polisini alarma geçti. Avukatlık bürosuna çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet edip elinden bıçakla taşkınlık yaptığı iddia edilen S.H.C.'yi kan izini takip ederek evinde yakaladı. Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C. den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi
Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi
Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi
Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi
Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi
Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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