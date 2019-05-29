Kadın avukatın etek boyu, duruşmada tartışma konusu oldu

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşma sırasında, mahkeme hakiminin, davacı avukatının etek boyunun diz üstünden 15 santimetre yukarıda olduğu gerekçesiyle İstanbul Barosu'na bildirmek üzere fotoğrafının çekilmesini istemesi duruşmada tartışmaya yol açtı.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşma sırasında, mahkeme hakiminin, davacı avukatının etek boyunun diz üstünden 15 santimetre yukarıda olduğu gerekçesiyle İstanbul Barosu'na bildirmek üzere fotoğrafının çekilmesini istemesi duruşmada tartışmaya yol açtı.

Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davasında, mahkeme hakiminin davacı avukatının etek boyuna yönelik ifadeleri mahkeme tutanağına yansıdı.

Mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, duruşmanın devam ettiği sırada davacı avukatı T.Ç'nin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santimetre yukarıda olduğunu, bu haliyle avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunun görüldüğünü tutanağa geçirdi.

Dinleyici sırasında bulunan iki avukatı huzura çağıran mahkeme hakimi, davacı avukatının etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına ve örfüne uygun olup olmadığı hakkında fikirlerini sordu.

Avukatlardan birisi etek boyunun avukatlık hukuku ve örfüne uygun olduğunu belirtirken, diğer avukat da özgürlük alanı ile ilgili olduğu gerekçesiyle müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme yazı işleri müdürünü de duruşma salonuna çağıran hakim, tutanağa şu ifadeleri ekledi:

"Davacı avukatın etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için hakimin 'kısa' değerlendirmesi ile huzurda bulunan avukatların 'kısa' değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak, Baro Başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile çekilmesi istendi."

Davacı avukatı T.Ç'nin ise, fotoğrafının çekilmesini istemediği tutanağa geçirildi.

Duruşma zaptının bir örneğinin İstanbul Baro Başkanlığına gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

Avukatlardan protesto

Olayın duyulmasının ardından duruşma salonu önünde toplanan bir grup avukat, alkışlarla mahkeme hakimi Mehmet Yoylu'yu protesto etti.

Daha sonra duruşma salonuna giren avukatlar, burada da hakime yönelik alkışlı protesto yaptı. Bazı avukatlar da "kadınlar sizden özür bekliyor" şeklinde bağırdı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, cübbesini giyerek duruşma salonuna geldi. Mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, duruşma yapacağını söyleyerek Durakoğlu'nun salondan çıkmasını istedi. Durakoğlu ise özür beklediklerini söyledi.

Hakim Yoylu, duruşma salonunda bir süre durduktan sonra ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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