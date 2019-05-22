Son Dakika Haberleri: Kadın Avukatın Öldürülmesi

Kadın Avukatın Öldürülmesi

11 saat önce

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, düzenlenen basın açıklamasıyla merkez Kayapınar ilçesinde avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, düzenlenen basın açıklamasıyla merkez Kayapınar ilçesinde avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Kayapınar ilçesinde olayın gerçekleştiği yerde bir araya gelen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer Serdar Budak ve partililer, avukat Issı'nın öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, Issı'nın 2 çocuğunun gözleri önünde katledilişini AK Parti teşkilatları olarak lanetlediklerini belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Issı'nın davasında adaletin yerini bulması, zanlı Mesut Issı'nın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını kaydeden Kaya, Issı'nın bir hak savunucusu olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddet içeren davranışların yaralı bilinçlerin ürünü olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Yasalar önündeki eşitliğin sosyal hayata yeterince yansımaması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve adaletin sağlanamaması ancak ahlak kaybıyla açıklanabilir. 'Kadına el kalkmaz' diyen bir geleneğin evlatları bugün ev içinde şiddeti mazur gören bir zihin dünyasına esir olmuşlarsa bunun tek açıklaması ahlak ve değer eğitiminden mahrum bırakılmalarıdır. Kadını örseleyen ve ailenin bütünlüğünü tehdit eden her türlü şiddetin ve kadın cinayetlerinin karşısında olacağız. İslam'ın kadın için adaleti öngören mesajını toplumun her tabakasına ulaştırma konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Başka Müzeyyenleri kaybetmek istemiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız."
Kadın Avukatın Öldürülmesi
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:11 Kaynak: AA
Diyarbakır, AK Parti, Güncel
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