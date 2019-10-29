Kadın avukatın tartıştığı şahıs tarafından tehdit edildiği anlar kamerada

Nişanlısıyla saldırıya uğradığını iddia eden kadın avukat yardım istedi

İSTANBUL - Üsküdar'da bir alışveriş merkezinde nişanlısıyla beraber gezen avukat Dilay Kaplan, daha önceden tartıştığı K.B.G. isimli şahsın saldırısına uğradı. Olayın mahkemeye yansımasıyla avukat Dilay Kaplan ile nişanlısı ikinci şoku yaşadı. Mahkeme, genç avukatın nişanlısına, K.B.G.'ye 200 metreden fazla yaklaşmama kararı verdi. Öte yandan şahsın avukat Dilay Kaplan'ı tehdit ettiği anlar, avukatın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Üsküdar'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre nişanlısıyla beraber gezen avukat Dilay Kaplan, daha öncesinde kedileri besleme nedeniyle tartıştığı K.B.G. isimli şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, kendisini engellemeye çalışan avukatın nişanlısına da saldırdı. Daha sonra alış veriş merkezindekilerin araya girmesiyle olay son buldu. Avukat Dilay Kaplan ve nişanlısı ile saldırgan şahıs, yaşanan arbede sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmasıyla hukuki süreç başlamış oldu. Kendisine saldıran şahsın cezalandırılması bekleyen genç avukat, mahkemeden çıkan karar ile şaşkına döndü. Mahkeme, kendisine saldıran K.B.G.'nin evi ile ofisinin aynı binada olduğu avukatın nişanlısına 'şahsa 200 metreden fazla yaklaşmama' kararı verdi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan avukat Dilay Kaplan, "2018 Nisan ya da Mayıs aylarında, ofisimin bulunduğu binanın otoparkında karşılaştık. Elimde kedi maması vesaire yokken karşıma çıkıp 'sen burada kedileri besleyemezsin, sen burada sadece çalışıyorsun, benim burada 5 tane evim var, başsavcıyı tanıyorum' diyerek üzerime yürüdü. Daha sonrasında ben otoparktan kaçıp güvenliklerin olduğu noktaya gittim. Yönetim katına çıktık, burada tekrar üzerime saldırdı. 'Senin erkeğin nerede, o gelsin benimle muhatap olsun ben seninle muhatap olmam' gibi söylemlerde bulundu. Ben daha sonra ofisten tek başıma çıkmaya korkarak nişanlımı çağırdım. Nişanlım gelince tartışma başladı. bağırarak nişanlımın üzerine yürüdü tekme attı" dedi.

Olayın ardından polis merkezine gittiklerini ifade eden Dilay Kaplan, şahsın kendilerinden özür dileyip 46'lık raporu olduğunu söylemesi üzerine şikayetini geri çektiklerini belirtti. Fakat bunun üzerine olayların bitmediğini belirten avukat Kaplan, "ben hangi saatte ofisten çıksam ya da giriyor olsam şahıs sürekli karşıma çıkıyor. Beni takip ettiğini düşünüyorum" dedi.

Avukat Dilay Kaplan şimdi kendisine saldıran şahsın cezalandırılmasını istiyor.

Öte yandan, avukat Dilay Kaplan'ın kendisine saldırdığını iddia ettiği şahıs tarafından tehdit edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.