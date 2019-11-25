Kadın avukatlar, öldürülen kadınların fotoğraflarıyla yürüdü

İZMİR Barosu, '25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yağışlı havaya aldırmadan Alsancak'taki İzmir Barosu önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne kadar ellerinde öldürülen kadınların fotoğraflarıyla yürüyen kadın avukatlar, hemcinslerine yönelik şiddetin, cinayetlerin durdurulmasını istedi.

Alsancak Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ellerinde öldürülen kadınların fotoğrafları ile yürüyen İzmir Barosu'na kayıtlı kadın avukatlar, "Nafakayı değil cinayeti engelle", "Boşanmayı değil, cinayeti engelle", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarını attı. Yağmurun altında devam eden ve Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde son bulan yürüyüşün ardından açıklama yapan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, "Kadınlar her gün öldürülmeye, şiddet görmeye devam ediyor. Kadına yönelik erkek şiddeti hız kesmiyor. Sorumlular, yani failler ve cinayetlere engel olmak için hiçbir şey yapmayan işbirlikçileri, adeta bir savaşa dönen bu cins kırım 'Nasıl durdurulabilir' sorusunu dahi sormaksızın, kadınları görmezden geliyor, yok sayıyor. Kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti engellemek, bütünlüklü politik bir müdahalede bulunmak için, daha kaç kadının ölmesini, zarar görmesini bekliyorlar" diye konuştu.

'ACİL EYLEM PLANI AÇIKAMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?'

Sığınma evlerinin sayısının yetersizliğine dikkat çeken Perihan Çağrışım Kayadelen,

"Kadına yönelik şiddeti önleme görevini yerine getireceği ve bu yönde tüm tedbir ve uygulamaları öncelikle hayata geçireceğine dair İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan hükümet, o günden bu güne hiçbir şey yapmadı. Sığınma evleri sayısı hala yetersiz. Hala ücretsiz 7 gün 24 saat şiddet telefon hattı ve cinsel saldırı kriz merkezleri oluşturulmadı. Sözleşme konusunda hiçbir eğitim, tanıtım çalışması yok. Üstüne üstlük, son dönemde kamuoyu önünde yürütülen nafakanın sınırlandırılması ve 6284 sayılı yasaya dair tartışmalar, tecavüz (cinsel saldırı) sonrasında yapılan evliliklere ilişkin af gündemi ile adeta ayrımcı söylem, resmi söylem haline getirildi. Tüm bu ayrımcılığa, şiddete, isyanımız var. Şiddeti önlemek, gerekli tedbirleri alma, bütün bunların görülmesini, yasaların uygulanmasını, her kanaldan verilecek politik mesajlarla, şiddete ve ayrımcılığa karşı acil eylem planı açıklamak için daha neyi bekliyorsunuz?" dedi.

Kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.