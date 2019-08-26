Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmesi, Kırıkkale Barosu tarafından protesto edildi.

Kırıkkale Adliyesi önünde toplanan grup adına konuşan Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Tuğçe Günel, Emine Bulut'un 2006 yılında evlenip boşandığını, 2013 yılına kadar aralıksız şiddet gördüğünü söyledi.

Boşanmalarına rağmen 2014 yılında katil kocanın tehdit ve hakaretlerine devam etmesi üzerine Emine Bulut'un suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Günel, şöyle konuştu:

"2014 yılında Kırıkkale Aile Mahkemesince uzaklaştırma kararı verilmiştir. Yine aynı yıl Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza dosyası, Emine Bulut'un 'kızımın babası işsiz kalmasın' düşüncesiyle şikayetten vazgeçme neticesinde kapanmıştır. Bir yanda yıllarca şiddet gördüğü kişinin işten çıkarılmasına vicdanı el vermeyen Emine Bulut, diğer yanda çocuğunun 'anne ne olur ölme' serzenişiyle gözü önünde katleden cani koca." diye konuştu.

"Davaya katılma talebimizi bildirdik"

Günel, "Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bugün itibariyle davaya katılma talebimizi bildirdik. Yargılamanın sonuna kadar yanındayız. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Yine görüntü çeken kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların yaşam hakkını garanti altına almak için gerekli tüm adımlar atılmalıdır. Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınlara karşı yapılan tüm eylemlerin karşısında olup Emine Bulut cinayetini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecenin, sosyal medyada zanlı F.V'nin cezaevinde öldürüldüğü iddialarının yer aldığını sorması üzerine Günel, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, zanlının Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulduğunu kaydetti.