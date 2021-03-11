Kadın avukatlardan 'kadına şiddet' açıklaması - Son Dakika

Bitlis Baro Başkanlığı Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri tarafından kadına şiddet konusunda bir açıklama yapıldı.

Bitlis Adliyesi önünde açıklama yapan Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Berfin Ozan, 28 günde 28 cinayet işlendiğini söyledi. Ozan, "Bugün burada toplanmamızın ve bu açıklamayı yapmamızın amacı, ülkemizde yaşanan ve son zamanlarda vahim bir şekilde artarak çoğalan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleridir. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu; sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde her gün yeni bir kadın cinayeti ve kadına karşı şiddet manşeti ile gözümüzü açmaktayız. Kadın cinayetleri bireysel olaylar değildir. Toplumun kadına bakışı, kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, erkek egemen anlayışın değiştirilmeye çalışılmaması, kadın üzerinden yanlış söylemlere ve beyanatlara son verilmemesi, örf ve adetlerin kanunların önünde olması gerektiği gibi çağ dışı ve hukuk tanımaz söylemlerin öne çıkması ve kadının birey olmasının önüne devamlı olarak set çekilmesinin sonucunda gelinen noktadır ve toplumsal bir sorundur. Geçtiğimiz son 28 günde 28 kadın cinayeti işlendi. Bunlar sadece kamuya yansıyan sayılar ne yazık ki. Öldürülen kadınların yüzde 63'ü evli ve yüzde 72'si kendi evlerinde öldürülüyor. Bu da demektir ki kadınlar kendi evlerinde dahi güvende değiller. Öldürülen kadınlardan en küçüğü sıfır yaşında iken en büyüğü 92 yaşında. Geçtiğimiz hafta 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, 23 yaşındaki komşusu tarafından tecavüz edilerek öldürüldü. Denizli'de Fatma Kovan eski eşi tarafından öldürüldü. Sakarya'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde yine eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Bizler bugün Bitlis Barosu mensubu kadın avukatlar olarak diyoruz ki kadın cinayetleri etkin politik bir sistem ile durdurulabilir. Bizler şiddet mağduru olan tüm kadınların ve bu kadınların ailelerinin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Kadın avukatlar, açıklamadan sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - BİTLİS