Kadın aza muhtarlık görevini devraldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın aza muhtarlık görevini devraldı - Son Dakika

Kadın aza muhtarlık görevini devraldı

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde görevden uzaklaştırılan merkez mahalle muhtarının yerine seçimlerde en çok oy alan kadın aza göreve getirildi.

Kadın aza muhtarlık görevini devraldı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde görevden uzaklaştırılan merkez mahalle muhtarının yerine seçimlerde en çok oy alan kadın aza göreve getirildi.


Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yenice Merkez Mahalle Muhtarlığına seçilen Zeki Tellioğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Sevim Çanakçı getirildi. Mahalli İdareler Seçimlerinde en çok oy alarak ilk aza seçilen Çanakçı, kaymakamlığa gidip mühürleri teslim alarak göreve başladı. - KARABÜK

Çanakçı, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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