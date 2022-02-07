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KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI - Son Dakika

KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI

07.02.2022 12:09

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Kadın Azmağı'na düşen sokak köpeği, tekne turu yapanlar tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Kadın Azmağı'na düşen sokak köpeği, tekne turu yapanlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda meydana geldi. Dere kenarına gelen sokak köpeği, azmağa düşerek akıntıya kapıldı. Bu sırada tekne turuna çıkanlar, debinin yüksekliği nedeniyle suda çırpınan köpeği fark etti. Haber verilmesiyle kaptan, tekneyi köpeğe yaklaştırdı. Turdaki kişilerden biri de köpeği yakalayıp, tekneye çekerek kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI
KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI
KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI
KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI
KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI

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Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIN AZMAĞI'NA DÜŞEN KÖPEĞİ, TEKNE TURUNDAKİLER KURTARDI - Son Dakika
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