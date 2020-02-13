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Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde
6 saat önce
Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Danimarka olacak.
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