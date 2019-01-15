Son Dakika Haberleri: Kadın Başkan, Aday Gösterilmedi Bağımsız Aday Oldu

Kadın Başkan, Aday Gösterilmedi Bağımsız Aday Oldu

37 dakika önce

Kadın başkan, aday gösterilmedi bağımsız aday olduELAZIĞ - Elazığ'da Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı, partisinden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi.

Kadın başkan, aday gösterilmedi bağımsız aday oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı, partisinden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi.
Türkiye'nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen ve AK Parti'den geçtiğimiz dönem Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi. Başkan Atlı bunun üzerine hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı hemde bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi.
İHA Muhabirine telefonda bilgi veren Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Her zaman reisimizin yanındayım. O bizim başımızın tacı. Partime kırgınlığım ve küskünlüğüm yok. Sadece alınan karara üzüldüm. Keban'da yapılan ankette yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim. Bundan dolayı üzüldüm. Bağımsız aday olmayı vatandaşların isteği üzerine oldum. Cumartesi'den beri beni arıyorlar. Ailem ve çevrem destek olacağını söyledi. Başka partiden de teklif geldi ama kabul etmedik. Allah'ın yardımı ve Keban halkını desteği ile kazanacağız. Gönül isterdi ki yine partimden devam edeyim ama olmadı. Hemşerilerimi kırmayarak onların kararı ile aday oldum. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:33 Kaynak: İHA

Fethiye Atlı, Keban, Politika
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