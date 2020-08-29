Kadın başkan şerbetçioğlu hasadında - Son Dakika

Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı olara seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaret için gittiği şerbetçiotu tarlasında çiftçiler ile beraber hasat yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde göreve geldiği ilk günden beri ilçe halkı ile iç içe olan Başkan Tekin, hasadı devam eden şerbetçiotunun hasadında çiftçileri yalnız bırakmadı. İlçede ve köylerde şerbetçiotu toplayan çiftçileri ziyaret eden Başkan Tekin, hem çiftçilere kolay gelsin dileklerini iletirken hem de onlara çiftçilere yardım etti.

"1955 yılında 22 bölgede denemesi yapılan şerbetçiotu en iyi sonuçları ilçemizde alınmış"

Şerbetçiotunun Türkiye'ye ile tanışmasının 1955 yılında olduğunu aktaran Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "1955 yılında Türkiye'de şerbetçiotu üretimine karar verilmiş ve 22 bölgede şerbetçiotunun denemesi yapılmıştır. 22 bölgede deneme üretimi yapılmış ve en iyi sonuçları Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ürünler vermiştir ve Pazaryeri'ndeki çeşitlerin en iyiler arasında olduğu belirlenmiştir. Pazaryeri ilçemiz tanıtımında katkısı olan pazarcık bozamız, pazarcık helvamız, pazaryeri boncuk fasulyemiz ve Kınık Köyü'müzde yapılan çömleklerimiz ile tanınmaktadır ama asıl ürünü şerbetçiotunun ülkemizde yetiştiği tek bölge olmasına borçlu. Pazaryeri ilçemizde yetişen şerbetçiotunun kalitesinin dünyayla yarışabilir nitelikte olduğu belirtiliyor. İlçemizde eskiden her vatandaşımızın ektiği ürünümüzü şu an yaklaşık 500-550 çiftçiniz yapıyor ve bu üründen geçimini sağlıyor. Bu sene şiddetli yağışlardan etkilenen çiftçilerimiz oldu bazı tarlalarımız zarar gördü, fakat ilçemizde bu yıl rekolte yüksek ürünümüz bol Allah'a şükürler olsun. Bir yaz boyunca tarlasında emek veren kadını ile çocuğu ile bütün çiftçilerimiz inşallah emeklerinin karşılığını almışlardır, çiftçilerimiz aldıkları ürünlerinin bereketini görsün. İlçe halkımız şerbetçiotunun sadece kendi ilçelerinde yetişiyor olmasından adeta gurur duyuyor" dedi. - BİLECİK