Kadın basketbol takımı 10 Kasım'da kan bağışı yaptı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ilk kez kurulan kadın basketbol takımı bünyesindeki sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ve kadın kolları üyeleri iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçede ilk kez kurulan Karya Kadın Basketbol Takımı bünyesindeki 15 oyuncu, Kızılay Kan Merkezine gelerek kan bağışı yaptı. Erkek basketbol takımı oyuncuları ile teknik heyet de kampanyaya destek verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Antrenör Kaan Salman, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hatice Dilhun Sukan da kampanyaya verilen destekten dolayı teşekkür etti.