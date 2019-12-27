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Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu
6 saat önce
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni baş antrenör Hasan Fırat Okul oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:29 Kaynak: İHA
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni baş antrenör Hasan Fırat Okul oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımımızın Baş Antrenörlük görevine daha önce İstanbul Üniversitesi ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımını çalıştıran Hasan Fırat Okul getirilmiştir. 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Hasan Fırat Okul, daha önce İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile FIBA Kadınlar Eurocup yarı final heyecanı yaşamıştı. - KOCAELİ
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