Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu - Son Dakika Spor

Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu

6 saat önce

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni baş antrenör Hasan Fırat Okul oldu.

Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu, System.String[]

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni baş antrenör Hasan Fırat Okul oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımımızın Baş Antrenörlük görevine daha önce İstanbul Üniversitesi ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımını çalıştıran Hasan Fırat Okul getirilmiştir. 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Hasan Fırat Okul, daha önce İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile FIBA Kadınlar Eurocup yarı final heyecanı yaşamıştı. - KOCAELİ

Hasan Fırat, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:29 Kaynak: İHA
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