Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam
1 saat önce
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:14 Kaynak: AA
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Ankara DSİ Etlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda İsrail ekibi Ramla takımıyla karşılaşan ve rakibini 91-64 mağlup eden başkent ekibinin kadın basketbolcuları toplu halde ve tek tek maçın ardından asker selamı verdi.
Basketbolcuların bu hareketi tribünlerden büyük destek alırken, ayakta alkışlandı.
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