Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ankara DSİ Etlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda İsrail ekibi Ramla takımıyla karşılaşan ve rakibini 91-64 mağlup eden başkent ekibinin kadın basketbolcuları toplu halde ve tek tek maçın ardından asker selamı verdi.

Basketbolcuların bu hareketi tribünlerden büyük destek alırken, ayakta alkışlandı.