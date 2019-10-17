Son Dakika Haberleri: Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam
Son Dakika Spor Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam

Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam

1 saat önce

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kadın basketbolculardan Mehmetçiğe selam, System.String[]

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçının bitimiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ankara DSİ Etlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda İsrail ekibi Ramla takımıyla karşılaşan ve rakibini 91-64 mağlup eden başkent ekibinin kadın basketbolcuları toplu halde ve tek tek maçın ardından asker selamı verdi.

Basketbolcuların bu hareketi tribünlerden büyük destek alırken, ayakta alkışlandı.

Barış Pınarı Harekatı, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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