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Kadın basketbolunda derbi heyecanı

7 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kadın basketbolunda derbi heyecanı, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.

Ligdeki 7 maçını da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor.

Bir maçı eksik Galatasaray ise ilk 6 maçında rakiplerine üstünlük kurarak 3. sıraya yerleşti.

Galatasaray, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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