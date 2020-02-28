Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat ile Galatasaray, yarın derbi maçta karşılaşacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.

Toplam 13 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray, çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş TRC İnşaat ise oynadığı 17 müsabakanın 8'ini kazandı, 9'unda mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 83- 67'lik skorla kazanmıştı.