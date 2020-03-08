Kadın basketbolunda kupa heyecanı, gelecek yıllarda da Anadolu'da yaşanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın basketbolunda kupa heyecanı, gelecek yıllarda da Anadolu'da yaşanacak - Son Dakika Spor

Kadın basketbolunda kupa heyecanı, gelecek yıllarda da Anadolu'da yaşanacak

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası organizasyonunu her sene Anadolu'nun farklı bir kentinde düzenleyip kadın basketbolunu daha çok özendirmek istediklerini söyledi.

Kadın basketbolunda kupa heyecanı, gelecek yıllarda da Anadolu'da yaşanacak, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası organizasyonunu her sene Anadolu'nun farklı bir kentinde düzenleyip kadın basketbolunu daha çok özendirmek istediklerini söyledi.

Onan, bu yıl Adana'da organize edilen kupa organizasyonuna katılmak üzere geldiği kentte AA muhabirine açıklamada bulundu.

İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik eden Onan, 3-7 Mart'ta düzenledikleri turnuvanın çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Onan, organizasyondan hem takımların hem de yöneticilerin memnun kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İki hak eden takım final oynadı. Finalde Fenerbahçe Öznur Kablo daha az hata yaptı, daha iyi oynadı, daha çok 'silahı' vardı ve maçı da kazandılar. İlk yarı kafa kafaya gitmesine rağmen maçın sonunu kopardılar. İzmit Belediyespor'u da tebrik ediyorum, finale kadar geldiler. Bu sene lige çok renk katıyorlar. Fenerbahçe Öznur Kablo'yu şampiyonluğundan dolayı kutluyorum."

Onan, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 13. kez kupaya uzandığının altını çizerek, "Fenerbahçe Öznur Kablo'nun kadro olarak da yıllardır kadın basketboluna çok büyük yatırımı var. İyi oynadılar ve maçı kazandılar." ifadesini kullandı.

"Anadolu'da düzenleyip kadın basketbolunu özendirmek istiyoruz"

Ömer Onan, 28 kez düzenlenen Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın 27'sinin Anadolu illerinde organize edildiği anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı Anadolu'da düzenlemeye devam etmek istiyoruz. Bu organizasyonu her sene farklı bir Anadolu şehrimizde yapıp kadın basketbolunu daha çok özendirmek istiyoruz."

Onan, Adana'daki organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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