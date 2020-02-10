Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye gidecek ülkeler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye gidecek ülkeler belli oldu - Son Dakika

Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye gidecek ülkeler belli oldu

7 saat önce

Belçika'nın Oostende, Fransa'nın Bourges şehri ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bileti alan 12 takım da belli oldu.

Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye gidecek ülkeler belli oldu, System.String[]

Belçika'nın Oostende, Fransa'nın Bourges şehri ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bileti alan 12 takım da belli oldu.

Dörder takımlı dört ayrı grupta, 6-9 Şubat tarihleri arasından oynanan maçların sonunda gruplarında en iyi puana sahip olan 3'er takım, Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı bulunan ABD ve Japonya'nın yer aldığı gruplarda ise en yüksek puanlı 2'şer takım Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu ABD ve ev sahibi Japonya ile birlikte Tokyo 2020 biletini kazanan takımlar şu şekilde:

"ABD (2018 Dünya Kupası şampiyonu), Japonya (Ev sahibi), Avustralya, Belçika, Sırbistan, İspanya, Kanada, Porto Riko, Fransa, Nijerya, Çin, Güney Kore."

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbol turnuvası, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

(İHA)

Sırbistan Karadağ, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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