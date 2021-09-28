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Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor - Son Dakika

Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor

28.09.2021 11:57
Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor, System.String[]

Kadın basketbolunun Türkiye'deki en önemli isimlerinden biri olan OGM Ormanspor'un kaptanı Nilay Kartaltepe, 25 yıllık profesyonel kariyerinde Fenerbahçe anılarını unutamıyor.

Kadın basketbolunun Türkiye'deki en önemli isimlerinden biri olan OGM Ormanspor'un kaptanı Nilay Kartaltepe, 25 yıllık profesyonel kariyerinde Fenerbahçe anılarını unutamıyor.

Türk basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay, 42 yaşında hala aktif basketbol oynamasının sırrını, Fenerbahçe'deki dönemlerini, Aziz Yıldırım'la yaşadığı anıları ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'yla elde ettiği tarihi başarıları AA muhabirine anlattı.

Tecrübeli basketbolcu 2001-2007 yıllarında forma giydiği Fenerbahçe için "İyi ki Fenerbahçe'de oynamışım." diye özetleyerek, şöyle konuştu:

"En güzeli de kulübün 100. yılında orada olmamdı. Fenerbahçe'deki dönemim gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe'de 4 şampiyonluk yaşadım, en unutulmazı 100. yıldı. Tabii Galatasaray ve Beşiktaş'ta da güzel zamanlar geçirdim ama Fenerbahçe benim için ayrı bir sayfa. Taraftarıyla, başkanıyla benim içim bambaşka bir yere sahip Fenerbahçe. İyi ki orada olmuşum."

Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın oyununu çok beğendiğini ve transfer edilmesini istediğini dile getiren Nilay, "Aziz Yıldırım benim için çok değerli bir başkan. Gerçi sadece benim içinde değil Türkiye için de çok değerli birisi. Kadın basketbolu Aziz Yıldırım'ın göz bebeğiydi. Çok değer verirdi bize. Günde iki idman yaptığımızda bile antrenmanlarımızı sabah akşam takip ederdi." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'la unutamadığı anısını da anlatan 42 yaşındaki basketbolcu, 2005 yılında Avrupa Kupası finalinde İtalya'da Phard Napoli'ye kaybettikleri maçı hatırlatarak, "İtalya'da Avrupa Kupası finalinde sürpriz yapıp maça geldi. Hepimiz de heyecanlanmıştık onu görünce. Hatta kendisinin maçta şekeri de yükselmişti. Devamlı bizimle soyunma odasında takım konuşması yapardı. Bize hiç sinirli olmazdı. Bize hep pozitif davranırdı." diye konuştu.

"Güzel bir ortamımız var"

Nilay Kartaltepe, 4 sezondur formasını giydiği OGM Ormanspor'un çok özel bir kulüp olduğunu dile getirdi.

Başkent ekibinde tam bir aile havası olduğunu vurgulayan Nilay, "Basketbol oynamak için bütün koşullar sağlanmış durumda. Bizlere sadece çalışmak düşüyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz seyircilerimizle. Takıma katılacak yabancı oyuncularımız var. Güzel bir ortamımız var. Sezon öncesi antrenmanlar eğlenceli geçiyor. Ormanspor'un hedefleri yüksek. Geçen sezonun üstüne çıkmamız gerekecek. Avrupa'da da iyi bir gruptayız. Bu gruptan da birinci çıkacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi iyi hissettikçe de sahada kalmak istiyorum"

Nilay Kartaltepe, yaşının önemi olmadığını, kendini iyi hissettikçe parkede kalmak istediği vurguladı.

İşini çok sevdiğini ve kendine çok iyi baktığını anlatan Nilay, "Yaş hiç önemli değil, kendinize iyi baktıktan sonra sahada olursunuz. Sezona başladığım zaman vücudumu iyi hissediyorsam oynarım. Kendimi iyi hissettikçe de sahada kalmak istiyorum. Basketbolun içinde hep kalmak istiyorum. Basketbol aşığı bir insanım ve aktif basketbolu bıraktıktan sonra da buradan kopamam." dedi.

"Benim için 'Potanın Perileri'nin' başlangıcı unutulmaz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını defalarca giyen Nilay Kartaltepe, "Potanın Perileri" unvanının kendi jenerasyonun başarılarıyla geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Benim için 'Potanın Perileri'nin' başlangıcı unutulmaz. 3 büyüklerde de oynadım ama milli takım her zaman benim için özeldi. 2011'deki Avrupa ikinciliği benim için unutulmazdır. Son zamanlar milli takımın düşüşünü de normal karşılamak lazım. 2005'te jenerasyon değişikliğini biz de yaşadık ve yatırımların karşılığını almıştık. Aynı dönemlerden geçiliyor. Potanın Perileri'nin eski günlerine döneceğine inanıyorum. Alttan yeni jenerasyon çok iyi geliyor. Milli takımımız tekrar eski günlerine dönecektir."

Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor
Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor
Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor
Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın basketbolunun eskimeyen yüzü Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe günlerini unutamıyor - Son Dakika
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