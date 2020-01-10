Kadın belediye başkanı greyderle ilçe meydanının karını küredi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın belediye başkanı greyderle ilçe meydanının karını küredi - Son Dakika

Kadın belediye başkanı greyderle ilçe meydanının karını küredi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 günlük kar yağışının ardından çalışma yapan ekipleri ziyaretinde greyderin direksiyonuna geçerek ilçe merkezindeki karları küredi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 günlük kar yağışının ardından çalışma yapan ekipleri ziyaretinde greyderin direksiyonuna geçerek ilçe merkezindeki karları küredi.

Pazaryeri ilçesinde devam eden yağış sonucu kent merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Mesai saati gözetmeksizin çalışan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, belediyeye ait greyderin direksiyonuna geçti. İlçe merkezinde biriken karları temizleyen Tekin, esnafın istediği alana karları biriktirdi.

AA muhabirine ilçedeki kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi veren Tekin, vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi. Tekin, sosyal medya ve hoparlörler aracılığıyla vatandaşların kendilerine ulaşması için telefon numarasının paylaşıldığını ifade etti. 3 gün boyunca bereketli kar yağışı ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemeleri için ekiplerimiz hiç durmadan yok açma çalışması yaptı. Bugün hava açtı, şimdi ilçe içinde ana arterlerdeki karları araçlarımız ile taşıyoruz. Hemşehrilerime, bu çalışmalar esnasında verdiğimiz tatlı rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum ve ayrıca kar mücadelesinde 3 gün gece gündüz çalışan personelime çok teşekkür ediyorum."

İlk defa greyder kullandığını aktaran Tekin, halkın rahatı için sürekli çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kadın belediye başkanı greyderle ilçe meydanının karını küredi

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:51 Kaynak: AA
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