Son Dakika Haberleri: Kadın besicilere süt hijyeni sertifikaları verildi
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Kadın besicilere süt hijyeni sertifikaları verildi

27 dakika önce

Erzurum'da, Süt Hijyeni Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kadın besicilere süt hijyeni sertifikaları verildi, System.String[]

Erzurum'da, Süt Hijyeni Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Süt Hijyeni Kursu son erdi.

ETB Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle, kursa katılarak başarı elde eden 52 kadın kursiyere süt hijyen belgesi ile süt sağım makinesi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün kalkınmasında kadıların önemli rol üstlendiğini söyledi.

Kadın çiftçi ve yetiştiricileri önemsediklerini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında 52 kadın bugün belge almaya hak kazandı. Düzenlenen kurslarla belgeli kadın yetiştiricilerimizin sayısını artırırsak kırsal kesimde yaşayanların sosyal ve ekonomik yönden statüsünü de artırırız. Bugüne kadar 8 ilçede 641 üretken kadın çiftçimize yerinde eğitimler vererek onlar gerekli belgeleri alması sağlanmıştır. Bugün verilen belgeler ise onlara artı değerler katacaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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