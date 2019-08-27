Son Dakika Haberleri: Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın
Son Dakika Ekonomi Haber

Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın

2 dakika önce

Milli binici Senem Kibar, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda Kadın Biniciler Kupası'nın sahibi oldu.

Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın, System.String[]

Milli binici Senem Kibar, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda Kadın Biniciler Kupası'nın sahibi oldu.

Kibar Holding'in açıklamasına göre, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi.


Dört farklı kategorinin yer aldığı, 250 at ve binicinin katıldığı 2019 Yılı Türkiye Kupası Engel Atlama Şampiyonası'nda milli binici Senem Kibar, Kadın Biniciler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum sponsorluğunda yarışan Kibar, FYN 4 isimli atı ile iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı.


Atlara olan tutkusu ortaokul yıllarına dayanan ve uzun yıllardır binicilik sporuna gönül veren Kibar, ilk olarak 2010'da Bayanlar Milli Takımı'na seçildi. Katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceleri bulunan Kibar, 2016'daki Balkan Şampiyonası'nda da Bayanlar Balkan Şampiyonu olmuştu.

Türkiye Kupası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 ile geçti! "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Zimbabve'den geldi beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:34:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]