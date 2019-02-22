Kadın Boksör Muhtarlık İçin Ringlerden Sahaya İndi

Erzurum'da kendisini korumak için küçük yaşta boksa başlayan eski milli sporcu Neşe Yıldırım, muhtar adayı olduğu mahallesinden "Sen kadınsın, yapamazsın" diyenlere inat 10 erkek adaya karşı yarışıyor.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da kendisini korumak için küçük yaşta boksa başlayan eski milli sporcu Neşe Yıldırım, muhtar adayı olduğu mahallesinden "Sen kadınsın, yapamazsın" diyenlere inat 10 erkek adaya karşı yarışıyor.



Kentin Aziziye ilçesinin yaklaşık 10 bin seçmenli Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Neşe Yıldırım, küçük yaşlarda akranlarından sürekli dayak yiyince ailesi kendisini savunmak amacıyla boks sporuna yönlendirdi.



Bu sporla 13 yıldır ilgilenen ve çeşitli şampiyonlukları bulunan Yıldırım, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle antrenmanlarına ara verip Selçuklu Mahallesi muhtar adayı oldu.



Seçim çalışmaları esnasında gezdiği kahvehaneler ve bazı esnafın "Sen kadınsın, yapamazsın", "Ne işin var muhtarlıkta, evinde otur" sözlerine aldırış etmeyip daha da hırslanarak çalışmalarına devam eden Yıldırım, aday olduğu mahalleyi ev ev, sokak sokak dolaşıp vatandaşlardan destek istiyor.



Yıldırım, ziyaretlerde hem seçmenlere projelerini anlatıyor hem de kadınların politika ve siyasette yerinin olduğunu ispatlamak için ter döküyor.



Kadın dayanışması



Özellikle mahallenin kadınlarından destek gören Yıldırım, seçilmesi durumunda mahalledeki kadın ve çocukları spora kazandırmayı, mahallede açacağı meslek kursuyla onlara istihdam olanakları sunmayı hedefliyor.



Milli boksör Neşe Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işi ve okulu nedeniyle yurt dışındaki müsabakalara gitme fırsatı bulamadığını belirterek, "Şimdilik spora fazla zaman ayıramıyorum. Sporu, ringi bir tarafa bırakıp muhtarlık çalışmaları için sahaya indim." dedi.



10 erkek muhtar adayına karşı tek başına mücadele ediyor



Yıldırım, kadınların muhtarlık, belediye ve meclislerde temsilci konumunda olmasını çok istediğini, bu alanlarda kadınların daha çok başarılı olacağını dile getirdi.



Kadınları cesaretlendirmek amacıyla mahallesinin muhtarı olmak için ringlerden sahaya indiğini anlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"Mahallede şimdilik rakip 10 erkek adayla tek başıma mücadele ediyorum. Seçilsem de seçilmesem de farklı alanlarda siyaset ile politikaya atılacağım. Eski mahallemdeki çocuklardan çok dayak yerdim, kendimi korumak için boksa başladım ve erkeklerden daha güçlü olacağımı düşündüm. Boks sporunu da 'yapamazsın' demelerine rağmen, inat ettim başardım ve Türkiye şampiyonu oldum."



"Sen kadınsın, yapamazsın" diyenlere inat muhtar olmak istiyor



Yıldırım, esnaf ziyaretlerinde zaman zaman olumsuz tepkilerle de karşılaştığını ifade ederek, "Bazı insanlar 'sen kadınsın yapamazsın', 'ne işin var muhtarlıkla evinde otur' diyor. Yapamazsın diyenler beni daha da hırslandırıp cesaretlendiriyor. Erkek adaylar benden korksun, kazanacağım, kazanana kadar da mücadele edeceğim." diye konuştu.



Muhtar seçilmesi durumunda halk günleri düzenleyip mahallelinin sorunlarını dinleyeceğini ve bu sorunlara çözüm bulacağını aktaran Yıldırım, belediye ve kaymakamlık gibi kurumlarda halkın eli, ayağı olacağını vurguladı.



Yıldırım, aynı zamanda kadınlara yönelik meslek kursları düzenleyeceğini belirterek, "Muhtar seçildiğimde yalnızca kadınların girebileceği bir pazar alanı açıp ürettikleri ürünlerini orada satacağız. Mahallede çok fazla spor yapmayan kadın ve çocuk var. Spor salonu açıp onları sporla tanıştıracağım." dedi.



Spor salonunda özellikle madde bağımlısı çocukları, şiddet mağduru kadınları eğitmeyi isteyen Yıldırım, muhtarlıktan sonra milletvekili olmayı hedeflediğini kaydetti.



Yıldırım, geleceğin teminatı kadın ve çocukları hayatın içine katmak için çalışacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Muhtarlık maaşına ihtiyacım yok. Bu yola kadınların başarabileceğini göstermek için girdim. Bütün hayallerimi gerçekleştirmek için mahalle sakinlerinin yardımına ihtiyacım var. Seven, sevmeyen, oy vermek isteyen ya da istemeyen lütfen ön yargılı olmasın. Bir kere şans verin, kadının neler başarabileceğini sizlere göstereyim."

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