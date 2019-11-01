Son Dakika Haberleri: Kadın, boynunda piton yılanıyla evde ölü olarak bulundu
Son Dakika Dünya Kadın, boynunda piton yılanıyla evde ölü olarak bulundu

Kadın, boynunda piton yılanıyla evde ölü olarak bulundu

7 saat önce

ABD'nin Indiana eyaletinde bir kadın boynuna piton yılanı sarılmış halde ölü olarak bulundu. Kadının ölü bulunduğu evde 140'ı aşkın yılan bulunuyordu.

Kadın, boynunda piton yılanıyla evde ölü olarak bulundu, System.String[]

ABD'nin Indiana eyaletinde bir kadın boynuna piton yılanı sarılmış halde evde ölü olarak bulundu. Kadının ölü bulunduğu evde 140'ı aşkın yılan bulunuyordu.


Indiana eyaletinin Oxford kentine bağlı Benton County bölgesinde Laura Burst adındaki bir kadının aramalara cevap vermemesi üzerine polise ihbar edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Indiana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:52 
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