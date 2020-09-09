Kadın büfeciye saldırı anı kamerada; 'Dükkanımı bu adilerin yüzünden kapatıyorum' (2) - Son Dakika

ADANA'YA GİDERKEN YOLCU OTOBÜSÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde gittiği büfenin işletmecisi 2 çocuk annesi Elif Gültekin'e (55) tacizde bulunup, sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulunduktan sonra derbettikten sonra yakakalan Kürşat Z.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Kürşat Z.'nin yeniden gözaltına alınması için polis hemen harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin otobüsle Adana'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Adana emniyeti ile yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheli Kürşat Z., Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalanarak gözaltına alındı.