Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu - Son Dakika
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Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu

12.04.2022 11:30

Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu Kahramanmaraş'ta, özel bir bankanın müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına silah dayadıktan sonra kendisini 'şaka yaptım' diye savunan banka müdürü Turabi Kış, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis...

Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, özel bir bankanın müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına silah dayadıktan sonra kendisini 'şaka yaptım' diye savunan banka müdürü Turabi Kış, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın çok düşük olduğunu söyleyen Melis Bindal, avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceklerini belirtti.

22 Temmuz 2020 tarihinde özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şube müdürü Turabi Kış (50), güvenlik görevlisinden aldığı silahı kasa kapısının yanında bekleyen müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına dayadı. Genç kadının şikayeti üzerine Turabi Kış hakkında "silahla tehdit" suçundan 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Turabi Kış, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyerek şaka yaptığını söyledi.

Melis Bindal ise olayın şaka olmadığını belirterek, "Başka bir arkadaşımız için 'vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben de kafamı çevirdim" ifadelerini kullandı.

Karar duruşmasına Melis Bindal ile Turabi Kış katılmadı.

Avukatların hazır bulunduğu duruşma sonunda mahkeme heyeti, Turabi Kış'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Bu ceza daha sonra Turabi Kış'ın sabıkası olmaması nedeniyle de takdir indirimi uygulanarak 2 yıl 5 ay 5 güne düşürüldü.

Melis Bindal, yaklaşık 2 yıldır verdiği hukuk mücadelesi sonunda Turabi Kış'a verilen cezanın az olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi. Bindal, "Yargılama neticesinde Turabi Kış'ın aldığı cezayı öğrenince şok oldum. Saldırgan ödüllendirilerek kanundaki en düşük cezayı aldı, benim ise kariyerim mahvoldu. Olay sonrasında çalıştığım banka Turabi Kış'ın tüm tazminat haklarını ona ödedi, benim hiçbir tazminat talebimi kabul etmedi ve beni dava açmak zorunda bıraktı. Hakkımı aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

Melis Bindal'ın avukatı Oğuzhan Çökdü ise en üst sınırdan ceza beklerken en alt sınırdan ceza verildiğini belirterek, karara itiraz edilerek, yasal süreci takip edeceklerini söyledi.

Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu
Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu
Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürünün cezası belli oldu - Son Dakika


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