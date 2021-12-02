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Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi

02.12.2021 11:18
Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi

İZMİR'de, kafede pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın (23) burnunu, cep telefonuyla konuştuğu için kırdığı ileri sürülen işletme sahibi Osman D. (50) hakkında, hazırlanan iddianamede 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İZMİR'de, kafede pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın (23) burnunu, cep telefonuyla konuştuğu için kırdığı ileri sürülen işletme sahibi Osman D. (50) hakkında, hazırlanan iddianamede 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Aynı iddianamede savcı, Katırcı hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis isteminde bulundu.

Olay, 7 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Serinkuyu Anadolu Caddesi'ndeki 3 ortaklı kafede meydana geldi. İşletmenin ortaklarından Osman D., pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü. İddiaya göre, Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı'nın burnu kırıldı. Kavga sırasında Zeynep Katırcı da mutfaktan aldığı tavayla Osman D.'ye vurdu. Olayın ardından Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Katırcı'nın, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmıyla yüzüme 1 kere vurdu, gözüme ve burnuma denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet beyi aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet beyin arabasıyla geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet bey, beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı" dediği öğrenildi.

Avukat Murat Turgut Minar'ın, Zeynep Katırcı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddianameyi tamamlayan savcı, Osman D. hakkında, 'silahla kasten nitelikli yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isterken, Katırcı hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. 'MÜVEKKİLİM MAĞDUR EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Zeynep Katırcı'nın burnunun kırılması sonrasında can havliyle kendisini korumaya çalışmasının sanık tarafından şikayet konusu yapıldığını belirten avukat Minar, "Müvekkilim bu davanın içinde dahi sanık tarafından mağdur edilmeye çalışılmaktadır. Geçen tüm bu süre içinde müvekkilimiz hala olayın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını yaşamaktadır. Yüzündeki kırıklar ve çatlaklar nedeniyle ameliyat olması gerekmekte ancak ameliyat bedelini karşılamak için çalışması gerekmektedir. Buna karşın uğradığı şiddetin yarattığı travmadan dolayı çalışmaya korkmaktadır" diye konuştu.


Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi
Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi
Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi

Karşıyaka, Mayıs, Savcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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