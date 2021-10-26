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Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum - Son Dakika

Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum

26.10.2021 15:34

Kahramanmaraş'ta çalıştığı banka şubesinde müdür Turabi K., Melis B.'nin başına silah dayadı. Olay sonrası, şahsın kendisini aramaya devam edip, ölümle tehdit ettiğini ileri süren Melis B., telefon kayıtlarını mahkemeye sunarken, aynı bankada çalıştığı iş arkadaşı Can B. de tanık olarak dinlendi. Can B., eski müdürü Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta özel bir banka şubesinin kasa dairesinde yaşanan olayda banka müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinin silahını alıp Melis B.'nin başına dayadı. Bankanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından Melis B., Turabi K.'den şikayetçi oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından banka, Turabi K.'nin işine son verdi.

CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE DURUŞMAYA KATILMADI

Silahla tehdit suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turabi K.'nin yargılanmasına dün Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına avukatlar katıldı. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Melis B.'nin, yaşadığı şehirde mahkeme tarafından alınan ifadesi dosyaya konuldu.

Kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı! Banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum

''BU OLAY ARAMIZDA KALSIN'' DEMİŞ

Melis B., ifadesinde olay günü para koymak için kasa dairesine indiğini, ardından gelen eski şube müdürü Turabi K.'nin küfürler ederek aşağı indiğini söyledi. Melis B., 'Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim, daha sonra beni odasına çağırdı, 'Bu olay aramızda kalsın, biz kendi aramızda şakalaşırız, kimseye söylemek yok' dedi.

TELEFONLA TEDHİTLER ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Yaşadıklarının ardından bankanın idari izin vermesi üzerine İstanbul'a gittiğini ifade eden Melis B., olaydan sonra bankadan ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini telefonla sürekli arayarak tehdit ettiğini öne sürdü. Melis B., şöyle devam etti: "Ben İstanbul'dayken sanık beni defalarca aradı, her açtığımda tehdit ediyordu.

Kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı! Banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum

''MELİS'İ ÖLDÜRECEĞİM''

En son aradığında kardeşimle telefonla görüştü. Bu görüşmede 'Ölmeye öldürmeye geliyorum. Melis'i öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Tehditlerini ispatlamak için sesi kaydettik ve mahkeme dosyasına sunduk. Bu tarihten sonra tehdide dair şikayetçi olduk ve telefon aramaları kesildi. Öncesinde de sanıkla aramızda husumet vardı. Bana küfretmişti, kalem fırlatmıştı."

Kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı! Banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum

TANIK KONUŞTU: BANA DA SİLAH DOĞRULTTU

Aynı bankada müşteri hizmetlerinde çalışan Can B. de tanık sıfatıyla verdiği ifadede, olayı görmediğini ancak Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu öne sürerek, "Ben olayı bizzat görmedim ancak olaydan hemen önce aşağıya inerken sanık güvenlik görevlisine 'Ver şu silahı' dedi. Güvenlik görevlisi vermedi ancak sanık zorlama ile onun elinden aldı ve bana doğrultarak 'Merkez şubede korona vardı. Bir tane de şunu vurayım şehit olsun' dedi. Bu sırada ben refleks olarak başımı yana eğdiğimi hatırlıyorum. Sonra silahı güvenlik görevlisine geri verdi ve aşağıya doğru gittiler" dedi.

Mahkeme heyeti, Melis B.'nin avukatı aracılığıyla dosyaya sunduğu ve Turabi K.'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü ses kaydının çözülmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum
Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum

Kahramanmaraş, Turabi, Silah, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum - Son Dakika
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