Kadın çalışanlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımlar için son gün yaklaştı.

Farklı meslek gruplarından kadın çalışanlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kent merkezindeki semt pazarında ev ekonomisine katkı sağlamak için eşi ile tezgah açan Havva Akkaya, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Akkaya, fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, "Askerimizin savaş mağduru çocuklara karşı gösterdiği sevgi ve merhamet başka milletin askerinde yoktur. Biz bu kültürünün milletiyiz, haber kategorisindeki fotoğrafı o yüzden çok beğendim." dedi.

Kendi girişimleriyle kurduğu iş yerinin hem patronu hem de çalışanı olan Ümmühan Aygünüş ise haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Su Altından Kıtalar Arası Yarış" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ümmühan Aygünüş, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Kar manzarasına ihtişamlı al bayrağımız çok yakışmış. Yukarıdan çekilmesi ise ayrı etkileyici görünüyor. Bu yüzden haber kategorisindeki bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.