Yüreğir Belediyesinde kadın çalışanlar 8 Mart Pazartesi günü izinli sayılacak - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye bünyesinde çalışan tüm kadınların izinli sayılacağını bildirdi.

Kocaispir, yaptığı yazılı açıklamada, Yüreğir Belediyesinin gerçekleştirdiği her projede ve hizmette kadın çalışanların da büyük emeği olduğunu belirtti.

Belediye olarak bugüne kadar yaşamın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Kocaispir, "Büyük bir özveriyle gece gündüz, hafta sonu hafta içi demeden belediyemizin her kademesinde çalışan mesai arkadaşlarımız kentimizin güzelleşmesi ve gelişmesi için verdiğiniz tüm emekler için sizlere minnettarız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Hayatımızın her alanında bizlere değer katan ve fedakarlıklarıyla türlü yükleri omuzlayan tüm kadın çalışanlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.