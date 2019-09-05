Kadın çalışanlardan "Eskişehirspor Marşları" konseri

Özel Ümit Hastaneleri tarafından Eskişehirspor'a destek amacıyla dün gece düzenlenen konserde hastanenin kadın çalışanları tarafından gösterilen performans büyük ilgi gördü.



Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Eskişehirspor Marşları" konulu konserde Özel Ümit Hastanesi kadın çalışanları bando ve koro yeteneklerini sergilediler. Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. İbrahim Dolu'nun açılış konuşmasıyla başlayan programda, hastane kadın çalışanlarından oluşan bando ekibi tek tek anons edilerek sahneye çağrıldı. Eskişehirspor marşlarını ve coşkulu parçaları Eskişehirsporlu katılımcıların beğenisine sunan kadın bando ekibinin performanslarına izleyiciler de eşlik etti. Koro şefi Mustafa Demir'in özel olarak sahneye hazırladığı Özel Ümit Hastanesi kadın çalışanlarının sergilediği performans katılımcılardan büyük alkış ve beğeni topladı.



Özel Ümit Hastanesi tarafından organize edilen konsere Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Eskişehir Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Duman ve Eskişehirspor taraftar bando grubu Bando Es-Es üyeleri katılım gösterdi.



Konserden elde edilen gelirler Eskişehirspor'a bağışlanacak



Konserin açılış konuşmasını yapan Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. İbrahim Dolu, konserin Eskişehirspor'a destek amaçlı gerçekleştirildiğini belirterek, "Sağlıkta olduğu gibi Sosyal, kültürel ve sporda da her zaman halkımızın yanındayız. Bu yıl da Eskişehirspor kulübünün sağlık sponsorluğuna devam etmekteyiz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız cefakar, kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini şiddetle kınıyoruz. Kadının toplum içinde hak ettiği değere ulaşması en büyük temennimizdir. Bu gece kadını hakir gören onu değersizleştiren fikirlere inat Özel Ümit Hastanesi çalışanları sahne alacak. Onlardan Eskişehirspor kulübüne gelecek destek amaçlı konseri dinleyeceğiz. Aylardır süren çalışmalarını sahnede icra edecekler. Kendilerine ve organizasyonumuza destek veren katılımcılarımıza teşekkür ederim. Çalışmalarında başta hocamız Mustafa Demir olmak üzere tüm emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR