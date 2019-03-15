Kadın Çantasından 1 Kilo Metamfetamin Çıktı
1 saat önce
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince şüphelenilerek, 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı.
VAN'ın İpekyolu
ilçesinde, polis ekiplerince şüphelenilerek, 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasından 1 kilo 986 gram metamfetamin çıktı. T.K. ve B.S., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde yürüyen T.K. ve B.S.'nin hareketlerinden şüphelendi. Durdurulan 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin yanındaki poşetin içinde bulunan kadın çantasında, 2 paket halinde, 1 kilo 986 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis
ekipleri, T.K. ve B.S.'yi gözaltına aldı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:24 Kaynak: DHA
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