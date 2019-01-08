Son Dakika Haberleri: Kadın Çantasının Gizli Bölmesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kadın Çantasının Gizli Bölmesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Tokat'ta uygulama yapan polis yolcu otobüsünde kadın kol çantasının gizli bölmesinde 290 adet ectasy hap ele geçirdi.

Kadın Çantasının Gizli Bölmesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Tokat'ta uygulama yapan polis yolcu otobüsünde kadın kol çantasının gizli bölmesinde 290 adet ectasy hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turhal ilçesi uygulama yaptı. İstanbul-Tokat seferini yapan şehirlerarası otobüste yapılan aramada kadın kol çantasının iç astar kısmına dikilmek suretiyle saklanan toplam 290 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen G.B, B.B, O.C ve M.Y isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Polis, Tokat, 3. Sayfa
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