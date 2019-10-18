Son Dakika Haberleri: Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
Son Dakika 3. Sayfa Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

22 dakika önce

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılarERZURUM - Erzurum'da ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler, silahla vurulan bir kadının cesedini hastane önüne bırakıp kaçtı.

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

ERZURUM - Erzurum'da ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler, silahla vurulan bir kadının cesedini hastane önüne bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Horasan ilçesinde sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda ismi belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından G.K. isimli bir kadına ait cesedi Horasan Devlet Hastanesi acil giriş kapısı önüne bırakıldı. Hastane doktorlarının yaptığı ilk incelemede G.K.'nın silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis cesedin bırakıldığı aracın ve şahısların peşine düştü.

Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar

Horasan, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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