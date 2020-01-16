Kadın Çiftçi Akademisi'nde eğitim devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Çiftçi Akademisi'nde eğitim devam ediyor - Son Dakika

Kadın Çiftçi Akademisi'nde eğitim devam ediyor

6 saat önce

Türkiye'de bir ilk olarak Antalya'da kurulan Kadın Çiftçi Akademisi'nde eğitimler sürüyor.

Kadın Çiftçi Akademisi'nde eğitim devam ediyor, System.String[]

Türkiye'de bir ilk olarak Antalya'da kurulan Kadın Çiftçi Akademisi'nde eğitimler sürüyor. Döşemealtı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 75 kadının eğitiminin sürdüğü akademide, bu hafta Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Orman eğitim gerçekleştirdi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kadın çiftçilerin eğitim almasını sağlamak için hazırlanan "Kadın Çiftçi Akademisi Projesinde eğitimler devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi, ATSO, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu,Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen akademide 75 kadın çiftçi eğitim alıyor.


Akademi eğitimlerine bu hafta Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Orman katıldı. Prof. Dr. Orman, kadın çiftçilere "Toprak verimliliği ve bitki besleme, bitkisel üretimde atık yönetimi ile kompost yapımı" konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.


75 saatlik haftada 2 gün 3'er saat şeklinde gerçekleştirilecek eğitim sonunda kadınlara sertifika verilecek. Eğitim sonunda sertifika alan kadın çiftçilere, Döşemealtı Belediyesi tarafından ürünlerini pazarlayabilecekleri satış alanı da oluşturulacak. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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