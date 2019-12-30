Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor - GAZİANTEP - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor - GAZİANTEP - Son Dakika

Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor - GAZİANTEP

6 saat önce

Seraya giriş Yetiştirilen mantarların incelenmesi Meral Demir ve kızının mantar hasadı yapması Meral Demir ile röportaj Seradan çıkış Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Meral Demir, Tarım ve...

Seraya giriş

Yetiştirilen mantarların incelenmesi

Meral Demir ve kızının mantar hasadı yapması

Meral Demir ile röportaj

Seradan çıkış

Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Meral Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor " projesi kapsamında aldığı hibeyle evinin bahçesinde kurduğu serada istiridye mantarı üretmeye başladı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesinde yaşayan Meral Demir (44), Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteğiyle başlatılan proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Eşinin de desteğiyle evinin bahçesindeki 100 metrekarelik alanda mantar üretimi için sera kuran Demir, ücretsiz verilen kompost ile istiridye mantarı üretmeye başladı.

Daha önce de mantar üretimi konusunda deneyimi olduğunu belirten Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldığı hibeyle üretim yaptığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ortalama iki günde bir 15-20 kilo civarında mantarı hasat ederek kilosunu 15 liradan satışa sunduğunu anlatan Demir, "Çok şükür ekmeğimizi evimizin masraflarını çıkartıyoruz." dedi.

Kadın çiftçi, aldığı hibeyle bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üretiyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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