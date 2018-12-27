Kadın Çiftçi, Biber Yetiştirerek Evini Geçindiriyor

MERSİN'de Elif Yıldırım (58), çiftçilik yaparak sürdürüyor.

MERSİN'de Elif Yıldırım (58), çiftçilik yaparak sürdürüyor. Tarlasındaki biberleri özenle hasat eden ve pazarda tüketici ile buluşturan Yıldırım, kazandığı para ile hem evinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çalışamayan eşi Yusuf Yıldırım'a (60) bakıyor.



Yaşamını merkez Mezitli ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde, düşme sonucu çalışamaz hale gelen eşi ile birlikte sürdüren Elif Yıldırım, her sabah 06.00'da uyandıktan sonra evine yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlasına gidiyor. Yıldırım, dönemine göre titizlikle baktığı meyve-sebzelerin budama, sulama, ilaçlama ve hasadını yapıyor. Bel fıtığından ameliyat olmasına rağmen çalışma temposunu düşürmeyen Yıldırım, tarladan arta kalan zamanlarını ev işlerine ayırıyor. Zaman zaman torunlarına da bakan 3 çocuk annesi çiftçi, hasat ettiği ürünlerin pazardaki satışından elde ettiği para ile hem sigorta primlerini ödüyor hem de kendisinin ve eşinin ihtiyaçlarını karşılıyor.



'SIRTIMDA OT ÇEKTİM'



Bel fıtığı rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olduktan sonra eskisi gibi dinç olmadığını ama çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Elif Yıldırım, "2-3 tane ineğim vardı. Sırtımda 4 kilometre ot çektim. Bu sürede bel fıtığı olmuşum, ameliyat oldum. 3 gün hastanede kaldım. Eve geldim, 1 hafta da evde kaldım, ikinci hafta pazar geri döndüm. Mecbursun, çalışmazsan ekmek yok. Bir emeklilik yok. Emeklilik olsa, '1-2 ay dinlenebilirim' dersin. Olmadığından dolayı çalışıyorum. Yine ağrıyor sırtım. Önceki düzenim yok ama yine de çalışıyorum gücümün yettiği, elimden geldiği kadar" diye konuştu.



- Mersin

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