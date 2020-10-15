Kadın çiftçi devletten aldığı destekle tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çiftçi Raziye Evren, devletten aldığı destekle kurduğu serasında yetiştirdiği çeşitli ürünlerle tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Kırsal Kuzgun Mahallesi'nde bir okulun kantininde çalışan Raziye Evren, yeğeni ve eşinin yönlendirmesiyle işinden ayrılarak 2018'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle, kendilerine ait 500 metrekare alanda sera kurdu.

Serada salatalık, domates, marul gibi sebzeler üreten Evren, açık üretime göre mahsül fiyatlarının yüksek olması üzerine serayı büyütme kararı aldı.

Serasını önce bir dönüme, bu yılda da 2 dönüme çıkaran Evren, artan üretim miktarına paralel olarak gelirini de yükseltti.

Evren, AA muhabirine, yeğeniyle yola çıktıklarını ancak onun üniversite sınavını kazanması nedeniyle artık tek başına projeyi yürüttüğünü belirtti.

Para kazandıkça serayı büyüttüğünü anlatan Evren, "En azından çalışmışken, kazanmışken daha iyi üretim yapalım, daha iyi para kazanalım diye düşündük. Çok şükür kazanıyoruz da." dedi.

Sera ürünlerinin fiyatının açık tarladakilere göre yüksek olmasının büyük avantaj sağladığını ifade eden Evren, şunları söyledi:

"Açıkta kilosu 1,5-2 liraya gidiyorsa serada kış zamanı ürün ortaya çıktığı için daha yüksek fiyata gidiyor. Çünkü kimsede yok. Burada kendimiz kiloyla satsak da toptan versek de arada büyük fark olduğunu görüyoruz."

Seranın aynı zamanda, yüksek değer bulduğu dönemde ürünü neredeyse devamlı vermesinin de ayrı önemi olduğunu belirten Evren, "Dün cebimizde 10 lira vardı. Salatalık topladık, Adana'ya gidene kadar yolda manavlara, esnafa sattık. Cebimizde bir anda 400-500 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Üretimden memnun olduğunu ve devam edeceğini anlatan Evren, "Devlet bize bu hakkı verdi. Biz de heba etmedik. Bir düzen kurduk yapıyoruz. Allah'ın izniyle para da kazanıyoruz. Eşimle sırt sırta verdik, devam ettirmeye çalışacağız kısmet olursa. İnşallah yaparız, yapıyoruz da." diye konuştu.

"Kadının olduğu yerde disiplin oluyor"

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya da ilçede desteklenecek tarımsal projelerde kadın çiftçileri ön plana aldıklarını, kadınları üretime katmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaya, "Çünkü kadın demek emek demek, kadın demek huzur demek. Kadının olduğu yerde disiplin oluyor. Kadınlarımız bu konuda daha bilinçli ve duyarlı. Biz de bu anlamda kadınlarımızı ayrıca teşvik ediyoruz. Yaptıkları projelere katkı ve destekler sunmaya çalışıyoruz." dedi.