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Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor - Son Dakika

Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor

17.09.2021 12:45
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor, System.String[]

Kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı 'Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı'nın altıncı buluşması, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşti.

Kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı 'Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı'nın altıncı buluşması, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşti. Projeyle kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi amaçlanırken kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, Dijital Tarım Pazarı gibi konularda eğitim verildi. Eğitim öncesinde Bakan Yardımcısı Işıkgece kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı öncesinde Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece proje hakkında bilgi vererek, amaçlarının kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürünlerinin Türkiye ve dünyaya pazarlanması olduğunu söyledi. Işıkgece projenin geri dönüşlerini çok hızlı almaya başladıklarını belirterek, bugüne kadar projenin uygulandığı illerde kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerinin ürettiği ürünlerin dünya pazarlarına girdiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece: "Ülkemiz kaynakları çok zengin"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün, bu güzel günde kız kardeşlerimizle birlikteyiz. Kız Kardeşim Projesi kapsamında Balıkesir'imizdeyiz. Bizim için çok anlamlı bir gün. Çünkü hepimizin bildiği gibi ülkemiz kaynakları çok zengin. Yani yerel, yöresel ürünleriyle, coğrafi işaretli ürünleriyle, otlarıyla, meyvesiyle, sebzesiyle çok özel bir coğrafyadır. Bu özel coğrafyada ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması ve piyasalarda, pazarlarda bu bölgenin değerini ekonomiye dönüşmesi adına çok özel Kız Kardeşim Projesi yaptık. Kız Kardeşim Projesi çerçevesinde bu ürünlerin profesyonelce pazarda satılmasıyla alakalı eksik kalan konularda, gelişmesi gereken konularda; hijyen, gıda güvenliği, etiket mevzuatı, finansal okuryazarlık olsun, bu ürünlerin sadece pazarlarda değil sosyal ortamlar üzerinden yani internetten satışıyla alakalı biz iki gün boyunca kız kardeşlerimize eğitim vereceğiz" diye konuştu.

"Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ellerinden tutacağız"

Projenin eğitimle sınırlı olmadığını söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kız Kardeşlerimizden kastım kadın kooperatifleri, kadın girişimciler. Bunların elinden tutarak iki gün boyunca yapılacak eğitimin sonrasında kız kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bölgeye bir mentor ve danışman atıyoruz. Bu mentor ve danışmanımız vasıtasıyla onların bu yolda yürürken, her daim soracakları sorular, kafalarına takılanlar, vizyon verilmesiyle ilgili konularla alakalı ürünlerin sadece burada değil Türkiye'nin her tarafında, hatta dünyanın başka ülkelerinde Pazar bulması, hak ettiği değeri bulması adına yapılan özel bir proje" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bakanlığımız için çok önemli"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak projeyi çok önemsediklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, projenin tüm ülkeye dalga dalga yayılacağını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu proje bizim için çok önemli. Çünkü birincisi sürdürülebilir tarım için önemli, ikincisi kırsal kalkınma için önemli, üçüncüsü biyo-çeşitlilik için önemli, dördüncüsü buradaki bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için, kadınlarımızın elinin para görmesi için, bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla kız kardeşlerimizi bırakmayacağız, takip edeceğiz. Bu gittikleri yolda hep arkalarında olacağız. Daha sonra özel fuarlar vasıtasıyla bu ürünleri tüm dünyaya, Türkiye'ye dağıtma ve anlatmayla ilgili faaliyetlerde bulunacağız, ürünlerimizi satın almacılarla buluşturacağız ve nihayetinde artık bu ilimiz kendi kendine yetebilir, ayakta durabilir kıvama geldiğinde başka bir ilimize kız kardeşlik yapacak. Dolayısıyla kız kardeşlik dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmış olacak ve bu yerel değerlere sahip çıkmış olacağız. Balıkesir'imiz bu değerler anlamında çok anlamlı bir şehir bizim için. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Projenin başladığı illerde geri dönüşler başladı"

Projenin bugüne kadar uygulandığı illerde geri dönüşlerin başladığını kaydeden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Projenin geri dönüşlerini çok kısa sürede alıyoruz. Balıkesir bizim altıncı ilimiz. Altıncı ilimizdeki duruma baktığımız zaman geriye dönük baktığımızda gittiğimiz illerde yavaş yavaş pazara sunabilir hale geldi. Biz 15 Ekim'de Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Dünya Kadın Çiftçiler Gününde İzmir'de buna benzer bir aktivite yapacağız. Bu aktivitede satın almacılarla gittiğimiz illerdeki olgunlaşan ürünlerimizi de buluşturarak bir fuar ortamında bunun tanıtımını yapmış olacağız. Dolasıyla bu böyle sürekli devam eden bir proses aslında. Ama yavaş yavaş ilk gittiğimiz illerde zaten çok olgun olan bu konuyla ilgili belirli bir yol almış kooperatiflerimiz ve kadın girişimcilerimiz vardı. Onlarla yolumuza devam edeceğiz ve bu örnek üreticiler diğer kadınlara da örnek olarak birbirimizi yukarıya çekerek bu prosese devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'ye Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan da eşlik etti. - BALIKESİR

Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor
Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor

Balıkesir, Türkiye, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın çiftçi ve girişimciler 'Kız Kardeşim Projesi' ile destekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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