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Kadın Çiftçiler Bilgileriyle Kıyasıya Yarıştı

1 saat önce

Kocaeli'de bu yıl 2.'si gerçekleştirilen Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada çiftçi kadınları kıyasıya yarıştı.

Kadın Çiftçiler Bilgileriyle Kıyasıya Yarıştı, System.String[]
Kocaeli'de bu yıl 2.'si gerçekleştirilen Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada çiftçi kadınları kıyasıya yarıştı.

Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek kadın çiftçiler yarışması düzenlendi. "Kadın çiftçiler yarışıyor" adı altında düzenlenen yarışmaya 10 kadın çiftçi katıldı. Kadın çiftçilerin yarışmasını Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Gülfem'in yanı sıra Kocaeli ve Sakarya'da faaliyet gösteren tarım ve kredi kooperatifi başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ve ziraat odaları başkan ve yöneticileri takip etti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada kadın çiftçiler birbirinden zorlu 20 soruya doğru cevabı vermek için ter döktü. 20 soru sonunda 1. ve 2. belirlenirken 3. ve son finalisti belirlemek için yedek sorulara geçildi. 5 yedek sorunun sorulduğu yarışmada 5 sorudan 4'üne doğru cevap veren Melahat Yılmaz, 3.'lüğü kazanan isim oldu. Yarışmada KO-MEK kurslarına katılarak Tıbbi Aromatik ve Organik Aşılama branşında eğitim alan Aynur Kahraman 95 puanla 1. olurken yine KO-MEK'te eğitim alan Hatice Efe ise 90 puanla 2. oldu.

Yarışma sonunda 1. olan Aynur Kahraman, 1 tam altınla ödüllendirilirken 2. olan Hatice Efe'ye 1 yarım ve 1 çeyrek altın verildi. 3. olan Melahat Yılmaz'a ise yarım altın takdim edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:13 Kaynak: İHA

Marmara, Kocaeli, Yaşam
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