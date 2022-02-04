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Kadın çiftçiler, İzmir'deki tarım fuarında yarıştı - Son Dakika

Kadın çiftçiler, İzmir'deki tarım fuarında yarıştı

04.02.2022 16:03
Kadın çiftçiler, İzmir'deki tarım fuarında yarıştı

17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında 7 ilden gelen kadın çiftçilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendi.

17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında 7 ilden gelen kadın çiftçilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendi.

Fuar İzmir'deki fuarda düzenlenen "Ege Bölgesi Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması"na İzmir, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya, Muğla ve Manisa'dan katılan kadın çiftçiler, birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada sorulan, "Birçok bitkide zarar yapabilen kırmızı örümceklerle kimyasal mücadelede kullanılan maddelerin adı nedir?, "Hangi müdürlük Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı değildir?", "20 bin ipekböceğinin yetiştirilmesinde kaç metrekare alana ihtiyaç vardır" gibi sorulara kadın çiftçiler doğru cevap vermek için mücadele etti.

Renkli anlara sahne olan yarışmada 20 sorudan 10'una doğru cevap veren Muğlalı kadın çiftçi Ayşin Oral birinci olurken, ikinci Aydın'dan Aslı Günal, üçüncü ise İzmir'den Şule Nizamlıoğlu oldu.

Birinciye tam ve çeyrek altın ile televizyon, ikinciye yarım ve çeyrek altın ile tablet, üçüncüye iki çeyrek altın, akıllı saat, diğer 5 yarışmacıya da çeyrek altın hediye edildi.

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Manisa, İzmir, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın çiftçiler, İzmir'deki tarım fuarında yarıştı - Son Dakika


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