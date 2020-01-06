Kadın çiftçiler Kayseri Şeker Fabrikası'nda Başkan Akay ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın çiftçiler Kayseri Şeker Fabrikası'nda Başkan Akay ile görüştü - Son Dakika

Kadın çiftçiler Kayseri Şeker Fabrikası'nda Başkan Akay ile görüştü

6 saat önce

Sarıoğlan'da çiftçilik yapan kadınlar, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Kadın çiftçiler Kayseri Şeker Fabrikası'nda Başkan Akay ile görüştü, System.String[]

Sarıoğlan'da çiftçilik yapan kadınlar, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile görüşen kadın çiftçiler, kadın çiftçilerin desteklenmesine ilişkin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kadın çiftçiler adına söz alan Abide Başer, Başkan Akay yönetimindeki Kayseri Şeker'in, kadın çiftçilerin ufkunu açtığını belirtti.

2019 kampanya döneminin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Başer, kadın çiftçilere sağlanan desteklerin gelecek dönemlerde de artarak devam edeceğine inandıklarını aktardı.

Başkan Akay ise yakalanan başarıda kadın çiftçilerin emeğinin tartışılmaz olduğunu belirtti.

Kayseri Şeker olarak büyük bir aileyiz anlayışında işlerini yürüttüklerini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Oturmalarımızda, ev ziyaretlerimizde, çiftçi meclislerimizde ve genel kurullarımızda hep bu anlayış çerçevesinde hareket ediyoruz. Çok şükür ki bunu hep birlikte başardık. Bu başarı hepimizin ve sizler eğer bize inanıp bu kadar güvenmeseniz, bizim bu kadar başarılı olma imkanımız olmazdı. Biz bu nedenle başarımızda, kadın çiftçilerimizin çok önemli bir role sahip olduklarını görüyor ve biliyoruz. İşte bu ilgiye ve desteğe de layık olabilmek için de büyük gayret gösteriyoruz. Bizler, Türkiye'de herkesten farklı uygulamaları yapan yegane kuruluş olarak, bunu devam ettiriyoruz."

Özellikle Tokat Turhal Bölgesi'nin aralarına katılmasıyla oradaki insanların nasıl cansiparane şekilde katkı sağladıklarını gördüklerini aktaran Akay, "O bölgede kıt kanaat ve alın teri ile gelirini helalinden kazanan insanlarımız maalesef çoğu zaman ihmal edilmiş, mağdur edilmiş ve ellerinden yeterince tutulmamış. Biz bunun doğru olmadığı kanaati ile onları en sıcak şekilde ve en insani duygular ile kucaklıyoruz. Onlarda sağ olsunlar bunu hem anlıyorlar hem de takdir ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, Sarıoğlan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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