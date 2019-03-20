Kadın Çiftçiler Sarı Karpuz Çekirdeğini Toprakla Buluşturmak İçin Sabırsızlanıyor
1 saat önce
Bilecikli kadın çiftçiler bu yıl toprakla buluşturacakları sarı karpuz çekirdeğininin tanıtımını yaparken patentini almak için de çaba gösteriyor.
Bilecikli kadın çiftçiler bu yıl toprakla buluşturacakları sarı karpuz çekirdeğininin tanıtımını yaparken patentini almak için de çaba gösteriyor.
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Gönüllüler Derneği işbirliğinde hazırlanan 'Yöresel Ürünler Pazarı'nı Bilecikli çiftçiler bu yıl ilk defa toprakla buluşturacakları sarı karpuz çekirdeğini tanıttı. Konu hakkında İHA muhabirine bir açıklama yapan Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker, amaçlarının kendilerini Türkiye
ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Yeniköy
'de yıllardır karpuz yetiştirdiklerini ve bunun çekirdeğinin atalarından, dedelerinden kalma olduğunu vurgulayan Türker, sözlerine şöyle devam etti; "Osmanlı'dan kalma bir çekirdektir. Karpuz olarak Nisan ayında dikilir. Her zaman yenebilir ve içi sarı renktedir. Hastaya şifa verir, ishali keser. Önemli özellikleri var ama saymakla bitmez. Bu çekirdeği Nisan'ın 10'unda biz toprağa buluşturmak istiyoruz. İçinden çıkan ürünü de tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bu çekirdek sadece Bilecik'e ait. Bu çekirdeğin patentini almak ve üretmesini daha çok yapmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:42 Kaynak: İHA
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