Son Dakika Haberleri: Kadın Çiftçiler Tarımsal Eğitimlerden Memnun Kaldı

Kadın Çiftçiler Tarımsal Eğitimlerden Memnun Kaldı

19 dakika önce

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Faaliyetleri kapsamında kadın çiftçilere yönelik, 2019 yılı kış dönemi Eğitim ve Yayım programı, 05 Şubat 2019 tarihinde başlayarak, 08 Mart 2019 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

Kadın Çiftçiler Tarımsal Eğitimlerden Memnun Kaldı, System.String[]
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Faaliyetleri kapsamında kadın çiftçilere yönelik, 2019 yılı kış dönemi Eğitim ve Yayım programı, 05 Şubat 2019 tarihinde başlayarak, 08 Mart 2019 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarının da yer aldığı bir program ile tamamlandı.

Eğitim Programı kapsamında, Pehlivanköy İlçemiz Kumköy ve Kuştepe, Merkez SODAM (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı), Dokuzhöyük, Deveçatağı, Kayalı Köyleri ile Pınarhisar İlçesi Poyralı, Yenice ve Kurudere Köylerinde, Gıda Hijyeni, Gıdaların Çeşitli Yöntemlerle Muhafazası ve Kooperatifçiliğin Önemi konulu çiftçi toplantıları düzenlendi. Düzenlenen toplantılarda Gıda Hijyeninin günlük yaşantımızda ve sağlık üzerindeki etkileri, ihmal edildiğinde ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca bu eğitimlerle, üretime katkı sağlayan kadın çiftçilerin Kooperatiflere üye olmaları, kooperatif yönetimlerinde söz sahibi olmaları yolunda bilgi ve destek sağlandı. Konu içerikli soru cevaplarla yürütülen eğitimlere 180 kadın çiftçi katılım sağladı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Emekçi, Güncel
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