Son Dakika Haberleri: "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi
Son Dakika Güncel Haber

"Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi

33 dakika önce

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verildi.
Proje kapsamında 30 kadın çiftçi Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü uzman personeli tarafından bilgilendirildi.
Kadınlara, salamura asma yaprağı üretimi, modern yöntemle pekmez üretimi, doğal üzüm sirkesi üretimi, üzüm posasının kurutulması ve çekirdek elde edilmesi, üzüm reçeli yapımı, hardaliye üretimi konuların hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te korkunç olay! Tacikistanlı kadını kafasına poşet geçirip öldürdüler Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak! Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı "Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:05:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]