Kadın çiftçiler unutulmadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçenin en yaşlı kadın çiftçileri ziyaret edildi. Ziyaretlerde yaşlı kadın çiftçilerin ilginç hikayeleri ortaya çıktı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı en yaşlı kadın çiftçileri ziyaret ederek, hediye ve çiçek verdi. Ziyaret esnasında, en yaşlı kadın çiftçilerden, eşi 4 yıl askerlik yapmış olan da, babası askere gidince öküzlerle çift süren de, orakla biçtikleri ekinleri sırtında harmana toplayıp hayvanlarla harman yapan da çıktı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, birlikte ilk etapta Mavikent Mahallesi'ndeki Hamide Pireli'yi ziyaret etti. 1924 doğumlu olan Hamide Pireli'ye günün anısına fincan takımı ve çiçek hediye edildi. Kızı Melahat Karaçoban 'ın yanında kalan Hamide Pireli, "Pamuk, susam ve mısır ekerdik ovalara. 20 yaşında çalışmaya başlamışımdır. Erkek kardeşim yoktu. Babam beni zor işlere koştu. Babamın evinde çok rezil oldum. Davar da güttüm, deve de güttüm, koyun da güttüm hepsini yaptım. Öküzlerle çift koştum. Ekin ektik. Harman kaldırdık. Hudut askeri diye bir şey vardı. Babamı ve arkadaşlarını topladılar. Bir sene kendim öküzlerle çift koştum" dedi. Kızı Fatma Karataş ile birlikte yaşayan Ayşe Karataş (90) da, "Elimizle ekin biçtik. Ekinleri çuvala koyup eşimin sırtına yükleyip harmana taşıdık. Harmanı hayvanlarla dövdük. Ondan sonra motor çıktı. Her şey çıktı ama bizi görmedi" diye konuştu.Son ziyaret ise oğlu Selahattin Girgin'in yanında kalan Zeliha Girgin'e yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısı ile ilçemizde en yaşlı kadın çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olması ve bizleri unutmamaları için ziyaretlerde bulunuyoruz. Sağ olsunlar bu güne kadar çiftçiliği bizlere kadar getirdiler. Zor şartlar altında ilkel şartlarda çiftçilik yaptılar. Bugün teknolojik imkanlar çıktı. Ama onlar bu kolaylıkları görmediler" diye konuştu.