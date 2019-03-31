Kadın Çiftçilerden Vali Coşkun'a Ziyaret

Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde "Gül kokulu eller" projesi kapsamında kesme gül üretimi yapan kadın çiftçiler, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde "Gül kokulu eller" projesi kapsamında kesme gül üretimi yapan kadın çiftçiler, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.





Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, kadın çiftçilerin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.





Kadın çiftçilerin başarısının ardında eğitim ve ekip çalışması olduğunu ifade eden Coşkun, "Bu tür çalışmalarda başarı tesadüfi değildir. Elde edilen başarının arkasında güzel bir eğitim ve ekip çalışması var. Kadın çiftçilerimizi bu projeye katılımda gösterdikleri medeni cesaret, çalışma azmi ve nihayetinde başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.



Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da, çiftçilerin tarımsal üretimden daha çok gelir kazanmalarına yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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