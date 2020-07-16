Kadın çiftçilere 'Biyoteknik Mücadele' eğitimi verildi - Son Dakika

Kadın çiftçilere 'Biyoteknik Mücadele' eğitimi verildi

Aydın'da bu yıl uygulanan "Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Aydın'da bu yıl uygulanan "Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı çerçevesinde 2020 yılında uygulanan "Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, "Kadınlarımızı üretimin her alanında planlayan, organize eden ve yöneten olarak görmek istiyoruz. Bakanlığımız, yapmış olduğu destekleme çalışmalarında kadınlarımıza sürekli pozitif ayrımcılık prensibiyle yaklaşmaktadır. Tarımda klasik usullerle mücadele yöntemi artık geçerliliğini yitirmektedir. Organik tarım ve iyi tarım prensiplerine uygun olarak çalışmak durumundayız. İlimiz organik tarımda 1'inci sırada, iyi tarımda ise 6'ıncı sırada bulunduğundan bu uygulamalara yabancı değildir. Tarımsal verim ve kalite kayıplarının başlıca sebeplerinden olan hastalık ve zararlılara karşı mücadele tarımsal üretimin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Projemizin kadın çiftçilerimiz eliyle ilimiz tarımsal üretimine önemli bir katkı sağlayacağı kanaatiyle hayırlı olmasını diliyor, hepinize katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanları tarafından verilen eğitim ile üretimde en çok iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz aracılığı ile mücadelede kullanılan biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda, domates hastalık ve zararlıları, biyoteknik mücadele ve yöntemleri, pestisit kullanımı ve zararlıları konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantı soru ve cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın çiftçilere 'Biyoteknik Mücadele' eğitimi verildi - Son Dakika
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