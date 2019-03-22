Son Dakika Haberleri: Kadın Çiftçilere Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi

Kadın Çiftçilere Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi

34 dakika önce

Kırklareli Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçi kadınlara yönelik çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Kadın Çiftçilere Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi, System.String[]
Kırklareli Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçi kadınlara yönelik çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik çilek yetiştiriciliği ile ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlenen eğitim İlçe Müdür Vekili Özay Denizli'nin katılımı ve Ziraat Mühendisi Müge Batırca'nın sunumuyla gerçekleştirildi. Eğitim Pınarhisar ilçesinin Osmancık, İslambeyli, Yenice, Erenler, Kaynarca, Ataköy köylerinde düzenlendi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel
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